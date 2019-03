Bénin: les grandes décisions du conseil des ministres du mercredi 20 mars 2019

Au Bénin, le conseil des ministres s’est réuni mercredi 20 mars 2019, sous la présidence effective de Monsieur Patrice Talon, Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement. Après les échanges, entre les membres du gouvernement, voici l’infographie récapitulative des grandes décisions de cette rencontre hebdomadaire.

Il y a eu lors de la séance deux communications et en sus deux mesures normatives ont été prises. En effet, les mesures normatives concernent la transmission à l’Assemblée nationale du projet de loi sur la biosécurité en République du Bénin et les attributions, organisations et fonctionnements du centre hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga ainsi que des centres hospitaliers et universitaires en république du Bénin.

Pour ce qui sont des communications, le gouvernement a annoncé un appui au profit de la commune des aguégués pour la réalisation d’infrastructure d’assainissement de base et de désenclavement , puis de la contractualisation en vue de la dématérialisation de la gestion des évacuations sanitaires.