Bénin: les assurances de Jacques Ayadji sur la polémique autour des listes PRD-Moelle Bénin

Monsieur Jacques Ayadji, directeur général des infrastructures et président du parti politique “Moelle-Bénin” n’est nullement ébranlé par les demandes d’invalidation de sa liste par la commission électorale nationale autonome (cena) pour doublon. Pour lui, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux contre sa formation politique constitue déjà une victoire pour ce jeune parti politique de 7 mois seulement. Il invite donc ses partisans “au courage et à la sérénité”.

Dans un post adressé à ses militants et à ses partisans, le directeur général des infrastructures, Jacques Ayadji invite ses militants à ne pas s’attarder sur ces déclarations et à se mettre résolument au travail pour préparer la campagne électorale et l’avenir du parti. Lire ci-dessous l’intégralité de son post.

Chers camarades, je vous prie de recevoir mes salutations matinales par lesquelles je vous appelle au courage et à la sérénité. Tout ce qui se passe et se dit sur les réseaux sociaux au sujet de notre parti constitue déjà une victoire pour ce jeune bébé de 7 mois. Prenez-le comme celà et rejouissez-vous car aujourd’hui le plus ancien des partis politiques au Bénin est le PRD. Je laisse le soins aux initiés de décrypter le fait que la polémique (sur laquelle je ne veux pas me prononcer avant la publication officielle des candidatures par la CENA) concerne le PRD et notre très jeune parti.

Ne voyez-vous pas que nous sommes déjà dans la cour des grands malgré notre très jeune ãge? Par ailleurs, je note des frustrations légitimes de valeureux militants qui espéraient leur positionnement sur notre liste et ne s’y sont plus retrouvés. Je voudrais ici et en toute humilité leur demander pardon car nous avions de très prêt raté le dépôt de notre dossier pour diverses raisons. D’abord la mobilisation des 249 millions pour laquelle nous avons dû demander à chaque candidat titulaire de payer ces 3 millions de francs CFA de caution. Si notre parti avait suffisamment de moyens, nous aurions pu payer ces 249 millions sur les ressources du parti mais hélas. Travaillons donc pour qu’en 2023, notre parti puisse disposer de moyens suffisants pour cautionner toutes les candidatures.

Deuxième problème que nous avons eu et ceci dans l’enceinte de la CENA, c’est le sabotage par le vol de quitus fiscaux de candidats déjà positionnés dans plusieurs circonscriptions électorales et ceci sans doute avec la complicité de certains des notres qui travaillaient avec nous dans notre QG de la CENA. Dans ces conditions où nous n’avions plus aucune marge de manoeuvres (entrée et sortie de la CENA interdites), que pouvions-nous faire pour éviter la honte à tout le parti? Nous avons fait l”option de sacrifier ces camarades pour le parti et nous sommes certains qu’à notre place vous auriez pris cette même décision. Laissons donc tomber toute frustration en pensant au pire que nous avons cru devoir éviter en sacrifiant certains candidats, y compris certains (qui ont pourtant versé les 3 millions) qui étaient présents à nos cotés et qui ont même été les premiers à faire la proposition de remplacement pour éviter la honte à notre parti.

Retrouvons donc notre sérénité et travaillons à renforcer pour l’avenir notre parti qui est déjà dans la cour des grands par le travail de chacun et de tous. Mettons-nous donc au travail pour préparer notre campagne électorale. Les spécialistes des finances qui sont parmi nous peuvent appuyer la trésorerie générale pour l’élaboration de notre budget de campagne qui est déjà attendu à la cour suprême. Salutations militantes à tous et à chacun.