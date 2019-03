Dans un contexte où les politiques se battent pour se positionner et participer aux prochaines élections législatives au Bénin, l’Institut Néerlandais pour la Démocratie Multipartite (NIMD) a initié « Vote fifa 229 » pour des élections libres, justes, transparentes, inclusives, apaisées dans le pays.

Pendant que rencontres politiques, marches et déclarations politiques font le quotidien des béninois à la veille des élections législatives dans le pays, certains continuent de prôner la justice et la paix. Dans un contexte sociopolitique très tendu en ce moment, l’Institut Néerlandais pour la Démocratie Multipartite (NIMD), avec l’initiative « Vote fifa 229 », entend contribuer à un scrutin électoral éclairé, pacifique et transparent. Les objectifs du NIMD sont entre autres, d’œuvrer au dialogue entre les jeunes leaders des différents partis politiques au cours du processus ; de contribuer au processus d’un dialogue constructif, inclusif inter-partis pour un processus électoral apaisé; de mobiliser les jeunes leaders des partis politiques pour une échéance pacifique ; susciter la réflexion sur les questions de programme politiques dans l’esprit des citoyens et de jeter les bases de la redevabilité de la huitième législature du parlement en communiquant sur les rôles et missions du parlement et du parlementaire.

Activités

En effet, en choisissant de mobiliser les Alumnis de son école politique et les bénéficiaires de son projet ‘’Reach for Democracy’ pour une série d’activités, l’institut souhaite contribuer à la réussite du processus électoral. L’intérêt du bon déroulement de ce processus selon l’institut, s’affirme davantage en ce qu’il ouvre le bal d’une série de trois cycles électoraux successifs prévus en 2019, 2020 et 2021. L’Institut Néerlandais pour la Démocratie Multipartite, pour réussir sa mission, a mis en place une série d’activités qui consistent en gros, à aller à la rencontres des différents partis politiques et des institutions en charge de l’organisation des élections dans le but de faciliter le dialogue inter-partis. Le NIMD entend aussi mener des activités d’information et de sensibilisation des populations à travers tous les canaux de communications. Des élections apaisées dans un pays comme le Bénin, ne serait que suite logique de ce qui a commencé depuis l’avènement du renouveau démocratique dans ce pays autrefois « enfant malade de l’Afrique ».