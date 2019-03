Bénin-Législatives 2019: une délégation de l’ONU reçue au cabinet de Djogbénou

La République du Bénin est en pleine crise électorale. La situation tendue qui prévaut depuis quelques semaines ne rassure pas la communauté internationale. Après la présence d’une délégation de la CEDEAO, des émissaires de l’ONU sont depuis quelques heures sur le territoire béninois.

Monsieur Chambas Mohamed IBN, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unis pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel séjourne depuis quelques heures sur le territoire. Il a été reçu en audience dans la matinée de ce Mardi 19 Mars 2019, par le Président de la Cour constitutionnelle, le Professeur Joseph DJOGBENOU.

Au cours de l’audience, les deux personnalités ont parlé des élections législatives du 28 avril prochain. Une élection qui suscite une tension entre les partis de la mouvance et les opposants qui se sentent exclus du processus.En marge des échanges avec le président de l cour constitutionnelle, Mr CHAMBAS qui dit qu’il est venu exprimer le soutien de l’ONU et de la communauté internationale à tous les efforts visant à consolider et à renforcer la démocratie dans le sens du dialogue inclusif. Il a exprimé son optimisme sur le fait que la tenue d’élections libres, crédibles et pacifiques au Bénin renforcerait sa position de leader et consoliderait la démocratie en Afrique de l’Ouest.

Il a pour finir lancé un appel à toutes les institutions impliquées dans l’organisation du scrutin à tout mettre en œuvre pour que les élections de 2019 soient un succès, dans l’intérêt supérieur de la nation.