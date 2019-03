Bénin – Législatives 2019: passe d’armes entre deux partis de la mouvance présidentielle

Deux partis politiques de la mouvance présidentielle ne parlent plus de la même voix. Le ton est monté d’un cran entre les responsables des deux formations politiques qui ne se font pas de cadeau depuis quelques heures à travers des déclarations poignantes. A l’origine de la tension, le rejet des dossiers de candidatures des deux partis par la CENA qui, dans ces arguments, a évoqué entre autres un cas de doublon sur les listes des deux partis concernés.

Le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) et le Le Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (MOELE-Bénin) soutenant tous les actions du Président Patrice Talon se regardent désormais en chiens de faïence. En effet, les deux partis s’accusent mutuellement du cas de doublon de candidature constaté par la Commission électorale nationale autonome (CENA). Reçu sur radio Océan Fm, l’un des responsables du PRD a avancé la thèse d’un complot. Pour soutenir son idée, il évoque la réaction du président MOELE-Bénin lors de la rencontre entre le chef de l’Etat et la classe politique où Jacques Ayadji aurait fait savoir au chef de l’Etat que la non participation de son parti aux élections n’est pas un problème. Plus loin, Charlemagne Honfo affirme que le PRD a fait enregistrer son dossier avant MOELE-Bénin, et qu’il est possible que la liste du PRD ait été manipulée au niveau de la Cena.

Suite à ses propos qui semblent pointer du doigt accusateur vers le MOELE-Bénin, Jacques Ayadji qui avait déjà indexé le PRD comme l’auteur de la mascarade est revenu à la charge. « si quel qu’un a crée de problème entre le Moele-Bénin et le PRD, c’est le PRD », avait-il déclaré juste après la décision de la CENA. Plusieurs jours après, le président du MOELE-Bénin n’a pas changé de version sur le sujet. En effet, reçu sur l’émission « Cartes sur tables » ce jour, Jacques Ayadji a de nouveau accusé le parti arc-en-ciel. A l’en croire, le candidat mis en cause est un membre fondateur de MOELE-Bénin. En clair, Jacques Ayadji balaie du revers de la maison la thèse qui fait de son parti, un missionnaire pour faire recaler la liste du PRD. Un peu comme une réponse du berger à la bergère, Jacques Ayadji a tenu des propos pas très tendres à l’endroit du PRD dont certains responsables et militants n’ont pas tardé à attaquer.

Les partisans du PRD contre-attaquent sur les réseaux sociaux

Jacques Ayadji n’a pas attendu longtemps pour avoir des répondants. Parfait Ayoho, Conseiller Technique du Président Adrien Houngbédji et Émeric Joël Allagbé, Vice-président du PRD ont très tôt répliqué aux propos du président de MOELE-Bénin. « J’ai suivi les propos irrévérencieux de Jacques AYADJI sur Ocean FM ce matin . Quelle pourriture? », a écrit Parfait Ahoyo sur sa page Facebook.

Émeric Joël Allagbé quant à lui s’est carrément dit diffamer par Jacques Ayadji qui aurait déclaré que le Vice-président du PRD l’aurait approché dans le but d’un débauchage. Par rapport à ses allégations, Émeric Joël Allagbé a expliqué ce qui s’est réellement passé dans une publication dont voici ci dessous la teneur.