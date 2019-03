Bénin: transparence des élections législatives de 2019, l’OSC passe à l’offensive

En prélude aux élections législatives prévues pour le 28 avril prochain, la plateforme de l’Organisation de la Société Civile (OSC), a initié un atelier de formation des E-Moniteurs de « VEILLE ÉLECTORALE ». Cette initiative de l’OSC consiste à promouvoir la transparence électorale et à démasquer les fakes news.

Par le biais de son projet « citoyen, veille et contribue à des législatives transparentes et apaisées en 2019 au Bénin », la plateforme des OSC du Bénin, a initié un atelier de formation des E-Moniteurs de veille électorale. Cet atelier qui se déroule actuellement à l’INFOSEC de Cotonou émane de la décision de l’OSC de mettre en place un mécanisme de suivie des prochaines législatives à gros enjeu politique, qui risquent de se derouler dans une atmosphère de fortes suspicions et de tensions, au regard de la situation sociopolitique que traverse le Bénin.

A cet effet, les E-Moniteurs seront formés pendant deux jours, sur le nouveau cadre légal des élections au Bénin, notamment le code électoral et la charte des partis politiques et outillés sur le code du numérique. Ils seront également renforcés sur les techniques d’identification des rumeurs, de déconstruction des rumeurs et intoxications à travers la recherche de la vraie information. Au terme de la formation, les e-moniteurs auront pour rôle de suivre et de déconstruire les fake news ceci pour contribuer à la promotion de la transparence électorale ».