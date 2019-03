Bénin – Législatives 2019: les propositions des FCBE et RE pour sortir de l’impasse

A l’Assemblée Nationale, les tractations se poursuivent pour une sortie de crise en vue des législatives inclusives, apaisées et transparentes le 28 avril prochain. Comme il a été retenu hier, à l’issue de la rencontre entre le Président de l’institution parlementaire et la Conférence des présidents, il a été procédé, ce mercredi 13 mars 2019, à la mise en place d’un comité parlementaire restreint de cinq membres pour les besoins de la cause.

Ce comité restreint a non seulement pour mission d’étudier dans le fond les propositions des partis politiques mais aussi et surtout faire des recommandations pour sortir de l’impasse électorale qui se profile à l’horizon.

A l’instar d’autres partis, les Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) de l’ancien Président Boni Yayi et Restaurer l’Espoir (RE) de l’ancien Ministre Candide Azannaï proposent conjointement, entre autres, l’adoption d’une loi modificative à titre exceptionnel de la charte des partis politiques et du code électoral en vue de rendre inclusive les élections législatives d’avril prochain ainsi que la relecture du calendrier électoral dans le sens du report de ces élections en tenant compte des délais constitutionnels. Aussi, suggèrent-ils, la délivrance sans délai du quitus fiscal à tous les demandeurs qui remplissent les conditions sans “interférences politiques” et la suspension du certificat de conformité comme pièces à fournir dans les dossiers de candidature.

Signalons que le comité va rendre compte de ses travaux à la conférence, demain jeudi 14 mars 2019.