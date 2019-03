Bénin – législatives 2019: le parti Fcbe met en garde la Cena contre tous tripatouillages

Les Forces Cauris pour un Bénin Emergent (Fcbe) ont animé un point de presse, ce vendredi 08 mars 2019, suite aux révélations et dénonciations de traitement de faveur qui seraient accordées aux deux listes du chef de l’Etat par la Commission électorale nationale autonome(Cena). A cette occasion, le parti a mis en garde la Cena contre toute tentative de tripatouillage des résultats qui seraient issus des prochaines législatives.

Le Parti de l’ancien Président Boni Yayi prend très au sérieux les dénonciations de traitement de faveur faites par la Direction exécutive nationale du Parti du Renouveau de Démocratique (Prd) dans un communiqué rendu public, ce mercredi 06 mars 2018. Surtout que ces révélations proviennent d’un parti qui se réclame de la mouvance présidentielle. “S’agissant de la décision de la CENA d’exclure le PRD, la Direction Exécutive Nationale a jugé cette exclusion inique et illégale au regard des faits, de la loi et au regard du traitement de faveur accordé aux dossiers UP et BLOC REPUBLICAIN pour des situations similaires et même beaucoup plus graves. La décision de la CENA est une décision partisane d’exclusion du PRD et partisane de validation des listes UP et BLOC REPUBLICAIN”, dénonçait le Prd dans son communiqué.

Pour les Cauris, ces propos en disent long sur les dérives et maladresses de l’institution en charge d’organiser les élections au Bénin. Mieux, soulignent-ils, “Nous ne saurions garder le silence sur ces faits qui ne sont pas dignes d’un pays qui est dans sa 30ème année de démocratie et qui ne garantissent pas des élections libres, crédibles et transparentes”.

Les mises en garde du Parti Fcbe

Face à ces dénonciations et révélations de traitement de faveur, les Forces Cauris pour un Bénin Emergent (Fcbe) s’interrogent déjà sur l’issue des prochaines législatives. “Si seulement pour la validation des listes, la CENA se permet de faire des traitements de faveur aux partis du chef de l’Etat, qu’en sera-t-il, quand il s’agira des élections proprement dites, de la collecte des résultats et de la proclamation des grandes tendances ?”, s’interrogent-ils tout en mettant en garde la Cena contre toutes manœuvres de tripatouillage de l’expression du peuple dans les urnes.

Dans leur déclaration lue par le Porte-parole, l’honorable Atchadé Nourénou, ils n’ont pas manqué de féliciter le Prd pour ces révélations qu’ils jugent salvatrices pour la démocratie béninoise. “Le parti FCBE témoigne tout son soutien au PRD et l’exhorte à plus d’enthousiasme dans la dénonciation des agissements de la CENA et de toute autre institution impliquée dans le processus électoral, qui ne sont pas de nature à garantir des élections libres, crédibles et transparentes”, souhaitent les Fcbe avant de conclure que “le Bénin n’a plus besoin d’une Commission électorale qui fera de traitement de faveur pour telle ou telle autre liste, fut-elle d’un bloc ou d’un parti dont le promoteur est le Chef de l’Etat”.