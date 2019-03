Bénin – Législatives 2019: la CENA dévoile les raisons du rejet des dossiers de l’USL et l’UDBN

La Commission électorale nationale autonome a livré mardi 05 mars 2019 lors d’un point de presse, la liste des partis politiques retenues pour les législatives de 2019. Sur 7 dossiers reçus par la CENA, seulement 2 ont été validés. Un verdict qui s’explique par certaines irrégularités observées par la CENA sur ces dossiers.

Deux partis, notamment l’Union progressiste et le Bloc Républicain sont retenus par la Commission électorale nationale autonome pour les législatives de 2019. Les dossiers du PRD, de la FCDB, de la MOELE Bénin sont rejetés après étude, pour non conformité, tandis que l’USL et UDBN ont été rejetés pour dossiers incomplets.

Selon la déclaration faite par le président de la CENA, les 7 partis qui ont déposé les déclarations de candidature ont reçu un récépissé provisoire, conformément aux dispositions de l’article 46 du code électoral. «Les récépissés délivrés à l’UDBN et l’USL ont été estampillés dossier incomplet, raison de l’absence dans les dossiers de récépissés de déclaration administrative de candidature et de certificat de conformité exigé par la décision EL 19001 du 1er février 2019 de la cour constitutionnelle » a-t-il expliqué.

Ainsi, la CENA s’est abstenue d’examiner la conformité et la recevabilité des deux déclarations de candidature et a décidé de leur notifier un rejet. Les 5 autres déclarations de candidatures pour lesquelles les récépissés provisoires ont été estampillés dossiers complets ont fait l’objet d’un examen de conformité et de recevabilité. L’examen de conformité et de recevabilité a reposé sur trois principes, notamment la préservation de la crédibilité de la CENA, le respect des textes (la charte des partis politiques), le code électoral et l’obligation d’impartialité et de neutralité inhérente aux fonctions des membres de la CENA.

Pour l’heure, les partis rejetés ont la possibilité de faire recours devant la Cour Constitutionnelle comme l’indique l’article 47 du code électoral du Bénin qui stipule que le rejet d’une candidature ou d’une liste de candidatures doit être motivé. Ce rejet doit être notifié aux intéressés dans un délai de huit (08) jours à compter de la date de dépôt et peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente. Le délai du recours en cas de rejet d’une candidature ou d’une liste de candidatures est de quarante-huit (48) heures à partir de la réception de la notification. La juridiction compétente statue sur les recours dans un délai de cinq (05) jours.