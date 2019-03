Bénin – Législatives 2019: Francis Montcho radié du PUJO pour haute trahison

Le Bureau Exécutif National du Pôle Unifié des Jeunes de l’Opposition (PUJO) a tenu une rencontre ce jeudi 28 février 2019. La principale résolution prise à l’issue de cette rencontre demandée par le Comité d’éthique est la radiation du sieur Avogri Francis Yannik Moïse Montcho, Secrétaire aux relations extérieures du PUJO. La décision a été notifiée au mis en cause, ce vendredi 1er mars 2019.

Avogri Francis Yannik Moïse Montcho n’est plus membre du PUJO. Ainsi en a décidé le Bureau Exécutif National qui a dû se réunir en urgence pour analyser un comportement déviant du concerné. Selon la notification d’exclusion définitive, Avogri Francis Yannik Moïse Montcho s’est retrouvé tête de liste du parti MOELE-BENIN de la mouvance présidentielle dans la 18ème circonscription électorale pour le compte des législatives du 28 avril 2019.

Il s’agit selon le Bureau Exécutif National d’une faute lourde, une haute trahison qu’il ne saurait passer sous silence. En effet, en agissant de la sorte, le désormais ex Secrétaire aux relations extérieurs a violé les dispositions statutaires du Titre VI de la Charte Ethique et des articles 4 et 5 de la Charte d’Adhésion et de Bonne Conduite. C’est pourquoi le Bureau Exécutif National s’est réuni pour décider de sa radiation du Pôle Unifié des Jeunes de l’Opposition (PUJO).