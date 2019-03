Bénin – Législatives 2019: après le dépôt des dossiers, l’USL et l’UDBN sur la braise

Sept (07) partis politiques ont pu faire enregistrer leurs dossiers de candidatures à la Commission électorale nationale autonome (CENA). Ces derniers ont reçu des récépissés provisoires, attestant qu’ils ont réellement déposé des dossiers pour participer aux élections législatives du 28 avril 2019. Mais en réalité, ils auront l’autorisation de participer aux élections, seulement après l’étude approfondie des dossiers. Pour cette étape, l’USL et l’UDBN ont des craintes à avoir au vue des conditions dans lesquelles leurs dossiers ont été déposés.

L’Union Sociale Libérale (USL) et l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) pourraient voir rejeter leurs dossiers de candidatures par la CENA. Pour cause, ces deux partis contrairement aux cinq (05) autres, n’ont pas fourni l’une des pièces essentielles exigées par l’institution électorale. Il s’agit du certificat de conformité à la nouvelle charte des partis politiques. Cette pièce ajoutée à celles prévues par le code électoral est un véritable os dans la gorge des formations politiques.

En effet, l’USL et l’UDBN n’ont pas reçu le certificat de conformité, malgré qu’ils aient fourni des dossiers de conformité. Pour cause, le Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique en charge de délivrer ledit certificat, a jugé non conforme les dossiers de plusieurs partis politiques dont USL et l’UDBN. Mais contrairement aux partis FCBE et RE qui sont aussi dans la même situation de non conformité, le parti de Sébastien Ajavon et celui de Claudine Prudencio ont décidé de soumettre leurs dossiers de candidatures à l’appréciation de la CENA. Tous les regards sont donc à présent tournés vers la décision de la CENA. Les dossiers de l’Usl et de l’Udbn seront-ils acceptés sans le certificat de conformité?. Une interrogation qui trouvera réponse dans peu de temps.