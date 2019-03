Bénin – Législative: la 15ème CE met des visages sur les noms des candidats de la liste républicaine

Les listes des différents partis politiques relatives aux prochaines législatives sont disponibles et les médias en ont fait publication. Chez les républicains de la 15ème circonscription électorale du Bénin, l’heure est aux présentations et à la prise de contact des candidats avec les populations.

Mettre des visages sur les noms inscrits sur la liste du parti républicain pour les législatifs dans les différentes circonscriptions électorales, c’est désormais la prochaine étape dans le périple des candidats proposés par la formation politique. Juste après la publication des listes des candidats BR dans la 15ème CE, ces derniers, Kader Gbadamassi, Alimatou Badarou, Éliane Saïzonou et Oswald Akpali, se sont physiquement présentés aux populations. Jeudi, les jeunes du 6eme arrondissement de Cotonou ont reçu leurs futurs représentants au palais des gouverneurs, avec qui, ils ont discutés dans le simple but de mieux faire connaissance avant que ces derniers ne présentent plus tard, pendant la période de campagne, leurs objectifs et leurs ambitions pour les localités de la circonscription électorale.

Initié par l’un des candidats, Alimatou Badarou, cette rencontre avec les jeunes électeurs du 6ème arrondissement de Cotonou, militants ou non, est aussi une occasion de les intéresser à la course électorale qui s’annonce quel que soit leur bord politique. Les candidats ont donc dynamisé les troupes et procéder à la distribution de kit d’adhésion pour ceux d’entre eux, qui désirent les accompagner dans l’aventure républicaine. Notons qu’en tout, huit candidats figurent sur la liste républicaine dans la 15ème : Gbadamassi Kader, Badarou Alimatou, Saïzonou Eliane, Assani Nouroudine, Agbodjogbe Virginie, Akpali Oswald, Houssou Christophe et Houedako David.