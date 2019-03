Dans un entretien Exclusif accordé à BENIN WEB TV, l’artiste rappeur béninois, Mohamed Traoré plus connu sous son nom d’artiste Roccah Le Camléon a, sans langue de bois, répondu au clash de son ami de vieille date Amir du label CCC et le moins qu’on puisse dire, c’est que le “Aganman” national n’a pas raté sa cible. Roccah a ensuite donné les raisons de son absence de la scène musicale avant d’annoncer son retour en force dans le “Rap Game”.

Suite à cinq longues années d’absence, le rappeur Roccah le caméléon a fait son retour sur scène. Après avoir répondu au clash de son ami Amir, il a annoncé le lancement de son nouveau single. Pour Roccah Le Camléon, un artiste se doit forcément de prendre par certaines étapes. “L’histoire de ML ou de zém là, moi ça m’engage, j’assume, Je peux prendre zém comme je veux, c’est mon problème.” a t-il répondu. A la question de savoir s’il galère, l’artiste répond; “quelle galère, celui qui me voit …sait que je ne galère pas, on vit deux réalités différentes”. Aussi, clarifie t-il; “Je suis désolé, je ne le dit pas pour me prendre la tête, je ne me prends pas la tête, c’est parce qu’il m’a provoqué, si non. Depuis qu’il a commencé ses histoires de clash, il n’a pas encore trouvé un adversaire de taille”.

“Une voiture ML de ta go que tu prends pour aller te balader, Amir fait quoi, il vit encore sous le toit de ses parents, il fait quel boulot? la musique nous savons tous que ça ne paie pas ici, il va encore faire deux enfants à l’enfant d’autrui”.

A B-Syd, il promet le dégonfler, car il aurait raconté de n’importe quoi sur lui. “Il dit qu’il a fait la rue ou je ne sais quoi là, moi je vais le dégonfler, je vais te dégonfler”. Aussi poursuit t-il: “il a même eu le culot de dire sur l’émission que Roccah reçoit des claques, lui il peut me toucher? quand j’étais dans CCC, quand je parlais, il restait loin”.

Mais en attendant la réponse des rappeurs Amir et B-Syd (CCC), il a lancé un single samedi 02 mars 2019. Il s’agit de la reprise fever de wizkid.