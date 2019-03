Bénin: le Président Patrice Talon ne veut pas des « voyous » à l’Assemblée nationale

L’impasse électorale autour des élections législatives du 28 avril 2019 révèle certaines tares du système politique béninois. Lors de la rencontre entre le chef de l’Etat et la classe politique, une analyse a été faite des motifs du rejet des dossiers de candidatures de certains partis par la Commission électorale nationale autonome (CENA). Ce diagnostic de la situation a permis de comprendre que certains candidats à la députation ont eu des comportements dignes de la « voyoucratie ».

Les partis politiques doivent veiller à ce qu’on ne retrouvent pas des « voyous » à l’hémicycle. C’est un appel lancé à l’endroit de la classe politique par le Président Patrice Talon. Pour le chef de l’Etat, il n’est pas tolérable que des gens ayant des comportements peu orthodoxes se retrouvent sur la liste des partis politiques pour se présenter aux élections législatives. Le sujet a suscité une chaude discussion entre le Président de la République et le premier responsable de l’Assemblée nationale qui évoquait les cas de documents falsifiés et de doublons constatés sur la liste de son parti avec celui de Jacques Ayadji.

A lire aussi : Bénin: ce qu’il faut retenir de la rencontre entre Patrice Talon et la classe politique

En effet, l’étude des dossiers fournis par le parti PRD et MOELE-Bénin a montré qu’une même personne est candidat sur la liste des deux partis, et que d’autres ont carrément fourni des documents non authentiques. Pour expliquer la situation, Me Adrien Houngbédji met la bonne foi des concernés en cause. Il estime que les partis politiques n’ont pas encore l’organisation administrative qu’il faut pour attester l’authenticité des documents qui leurs sont transmis. Pour le président du PRD, ces candidats ont fait preuve de « voyoucratie », et devraient répondre de leurs actes.

Les chefs de partis mis devant leur responsabilité…

Visiblement très furieux et remonté, le Président de la République a rappelé aux responsables des partis politiques qu’ils ont le devoir de veiller à ce que des « voyous » ne se retrouvent pas sur les listes en compétition pour la conquête des sièges parlementaires. « Les partis politiques ne peuvent pas aligner des voyous sur leurs listes. Je ne peux pas accepter que les partis politiques envoient au Parlement des voyous. Est ce que nos partis au Bénin vont envoyer au Parlement des « voyous »? Ah non! non! Vous devez veiller à ça, vous en avez l’obligation, et vous allez porter le chapeau si vous envoyez des voyous au Parlement », a-t-il déclaré en s’adressant au Président du PRD.

De son côté, Me Adrien Houngbédji a tenté d’expliquer au chef de l’Etat que les partis politiques ne sont nullement dans l’optique d’envoyer des voyous au Parlement; mais c’est le comportement de certains candidats qui laissent à désirer et qui montrent de quel acabit ils sont. « Nous n’envoyons pas des voyous, mais c’est leur comportement qui révèle à posteriori qu’ils sont des voyous », a-t-il expliqué.