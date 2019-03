Bénin: le BR vulgarise la nouvelle charte des partis politiques

Face à la crise politique actuelle où la participation ou non de tous les partis politiques fait objet de toutes les polémiques, le Bloc Républicain a initié au profit des jeunes du premier arrondissement de Cotonou réunis au sein du « groupe maison blanche » une séance d’échange sur les dispositions de la nouvelle charte des partis politiques. Occasion pour le parti, représenté, pour l’occasion, par Badarou Alimatou, de procéder à l’enrôlement de nouveaux adhérents.

Dès l’arrivée au pouvoir de Patrice talon, chantre de la « rupture », il a été voté à l’Assemblée nationale du Bénin, une nouvelle loi qui régira désormais les partis politiques dans le pays. Cette loi, « la nouvelle charte des partis politiques du Bénin », n’est toutefois pas encore connue et comprise de tous les béninois. Lors d’une rencontre participative entre les jeunes du 1er arrondissement de Cotonou et les membres du Bloc Républicain, dirigés par Alimatou Badarou, plusieurs éclaircissements ont été apportés aux jeunes sur la loi fondamentale qui régit la création et l’organisation des partis politiques au Bénin.

Outre cette séance d’explications sur la charte des partis politiques, les membres du BR ont aussi procédé à la vulgarisation des idéaux dudit parti et a l’enrôlement de militants parmi les jeunes de la localité d’Avotrou dans la 15ème circonscription électorale, où a eu lieu la rencontre avant de prendre congé de leurs hôtes. Les jeunes du premier arrondissement de Cotonou en savent donc un peu plus sur la nouvelle charte des partis politiques et les idéaux du BR qui accompagne les actions du président de la république dans sa politique de développement du pays.