Bénin: la douane met la main sur 10250 cartouches de calibre 12 à Bétérou

Les éléments de Charles Inoussa Sacca Boco ont intercepté sur l’axe Djougou-Parakou, 10 250 cartouches de calibre 12. Il s’agit d’une opération menée suite aux renseignements reçus par la Direction générale des douanes et droits indirects.

La lutte contre le trafic d’armes et de munitions continue de plus belle. Pour preuve, des trafiquants ont été pris dans les mailles des éléments de la douane et de la Police Républicaine. Selon Fraternité, les mis en cause détenaient sur eux 10 250 cartouches de calibre 12 soigneusement cachées dans 41 cartons.

Pour rappel, la fabrication, cession et la détention des armes à feu, munitions et autres accessoires d’armement sont subordonnées à une autorisation préalablement délivrée par des structures compétentes. Cette mesure a été d’ailleurs rappelée par le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique à travers un communiqué en date du 04 mars 2019. Par la même occasion il a été demandé aux détenteurs d’armes à feu, munitions et autres accessoires d’aller les déposer dans le commissariat le plus proche au plus tard le 29 mars 2019.