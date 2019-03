Bénin: la délégation de la cedeao précise sa mission et indique l’objet de sa présence

Présente au Bénin depuis hier dans le cadre d’une mission pré-électorale du 03 au 06 mars 2019,la délégation de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a donné cet après-midi des précisions sur l’objet de sa présence au Bénin.

Du 03 au 06 mars 2019, la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), mène une mission pré-électorale et d’évaluation de la situation politique nationale au Bénin dans le cadre des élections législatives du 28 Avril 2019. En marge des échanges tenus avec le président de la cour constitutionnelle, la délégation a donné des précisions sur le sens de la mission qui l’amène au Bénin.

Selon la délégation conduite par la vice-présidente de la cedeao et par le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, le Général Francis Béhanzin, la mission au Bénin s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité régionale qui fait obligation à la commission d’assister les 15 Etats membres organisant des élections.

Ainsi, pendant trois jours, la délégation va engager des discussions avec les différents acteurs politiques béninois sur les enjeux des élections législatives. Ceci, pour maintenir un climat de paix, de participation inclusive et de transparence démocratique avant, pendant et après les élections.

Pour le Général Francis Béhanzin, selon le protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance, à chaque fois qu’il y a élection dans l’un des 15 états membres, la commission envoie une mission d’informations qui s’intéresse aux préparatifs desdites élections. “Donc le premier aspect de notre mission, c’est de voir comment les élections législatives sont préparées ici. Et par rapport à cela s’il y a quelques remous socio-politiques, nous déployons ce que l’on appelle une “diplomatie préventive” indique-t-il. Notre mission à un double aspects, poursuit-il. “Il s’agit de visiter les institutions en charges des préparatifs et s’il y a des difficultés d’incompréhension sur le plan politique, on exerce la diplomatie préventive”” indique-t-il.

” Vous savez que la cedeao a un cadre de prévention, de gestion de conflit et c’est ça qui fait que la paix règne un peu dans la sous-région” fait-il savoir

Les élections présentent souvent des pierres d’achoppement dans les Etats. Nous sommes en train de voir comment gérer les élections de façon régionale pour que les élections présentent moins de difficultés pour que la paix règne, pour que l’état de droit règne; conclut-il.