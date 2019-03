Bénin : Joël Allagbé met fin aux polémiques sur les raisons de son limogeage

Le président de l’Assemblée Nationale, Me Adrien Houngbédji a, par décision N°2019-11/AN/PT, mis fin aux fonctions de son chargé de mission, Joël Allagbé, vendredi 15 mars 2019. Face à cette décision qui fait polémique depuis hier, Emeric Joël Allagbé a mis fin aux supputations ce samedi 16 mars 2019.

Démis de ses fonctions de chargé de mission du président du PRD , Adrien Houngbédji, a quelques semaines de la fin de la 7ème législature, il serait reproché à Joël Allagbé d’être au centre d’une brouille entre le parti MOELE-Bénin et le parti arc-en-ciel. En réponse à ses explications, l’intéressé a tenu à s’expliquer. « Il m’a été donné de constater en effet, que la fameuse décision de mon limogeage suscite des intérêts divers et occasionne des polémiques inutiles sur la toile » évoque t-il avant de poursuivre dans une déclaration rendue publique sur les réseaux sociaux: « le plus surprenant, c’est que des médias sociaux se permettent même de m’attribuer des propos que je n’ai jamais tenu. Je tiens à apporter ici un démenti formel sur tout ce qui se publie actuellement comme étant ma réaction au sujet de la décision mettant fin à mes fonctions de chargé de mission à l’Assemblée Nationale ».

Pour Joel Allagbé, si à sa nomination le 1er mars 2018, il n’a pas accordé d’interview pour en donner les raisons, pourquoi le ferait il alors qu’il est relevé de ses fonctions. « Encore que je n’ai même pas encore reçu de notification officielle » dit-il. C’est pourquoi, il prie les uns et les autres de garder leur calme, leur sérénité et leur esprit de discernement. « Mon militantisme au PRD est motivé par une conviction réelle, spontanée et désintéressée » va t-il rassurer. Aussi, estime t-il qu’aucune nomination ou limogeage ne peut influencer son militantisme pour le PRD. « Nous allons continuer la lutte comme nous la menions depuis plus de quinze ans. Nous ferons le combat qui est le nôtre. La vie, c’est des hauts et des bas. C’est aussi le jour et la nuit » conclut-il avec assurance.