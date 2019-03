Bénin – JIF 2019: lancement des manifestations officielles à Bohicon par les autorités

A l’instar des autres pays du monde entier, le Bénin célèbre ce jour vendredi 08 mars 2019 la Journée Internationale de la Femme (JIF). Les manifestations officielles ont lieu dans la ville de Bohicon en présence des autorités gouvernementales et locales dont la Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Bintou Chabi Adam Taro et le Maire Luc Atrokpo.

Les manifestations entrant dans le cadre de la célébration de l’édition 2019 de la Journée Internationale de la Femme ont été lancées à la maison de jeunes et de loisirs de la commune de Bohicon sous le thème : « Leadership féminin en politique et l’égalité ligne de pensée ». Placée sous la houlette de la Direction générale de la famille et des affaires sociales et de la Direction de la promotion de la femme (DPFG), cette célébration vise non seulement à rendre hommage aux femmes béninoises, mais aussi à mener des réflexions sur leur activisme politique.

En dehors donc des discours officiels qui seront tenus, il est prévu des échanges autour du thème retenu au plan national. Au cours de ces échanges, les organisateurs espèrent des participants des propositions concrètes pour une meilleure participation des femmes à la politique. Il faut souligner qu’au plan international les réflexions seront portées sur le thème: « L’égalité pour ligne de pensée, des constructions intelligentes, le changement par l’innovation ».