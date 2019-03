Bénin – Impasse électorale: Me Kato Atita n’espère rien de l’Assemblée nationale

Tous les regards sont actuellement tournés vers le Parlement pour la résolution de la crise préélectorale. En effet, lors de sa rencontre avec la classe politique, le Président Patrice Talon a voulu que les propositions de solutions viennent de l’Assemblée nationale dans un cadre consensuel. Mais pour Me Kato Atita reçu sur l’émission 100% Bénin de Sikka Tv, il y a très peu de chance pour que l’issue tant attendue vienne de l’Hémicycle.

Les responsables du Bloc Républicain et de l’Union Progressiste réunis au sein du Bloc de la Majorité Parlementaire (BMP) donneront-ils leur accord pour une solution qui ramènerait leurs concurrents de l’opposition et des autres ailes de la mouvance dans la compétition du 28 avril 2019? Pour Me Kato Atita, ce n’est pas évident que ceux ci acceptent perdre le privilège d’être les seuls partis en lice pour les élections législatives prochaines.

« L’impasse est là et rien ne prouve qu’on va s’en sortir… Il y a ceux (l’Union Progressiste et le Bloc Républicain) qui sont favorisés par le contexte actuel, il y a ceux (les partis de l’opposition et autres) qui sont défavorisés. Une solution qui amènera les deux premiers à perdre leur privilège ne pourra pas être acceptée par eux. Il faut se convaincre de ça, c’est une logique », a-t-il fait savoir.

A l’en croire, la position actuelle des partis pro-Talon leur donne une assurance de gagner les élections législatives du 28 avril 2019. Sans opposition, sans concurrents ces derniers convaincus que le match est plié avant le coup de sifflet. Il sera donc difficile pour eux d’œuvrer pour le retour des concurrents; une situation qui pourrait compliquer leur chance de rafler le plus grand nombre de sièges de la 8ème législature. « …Ce n’est que dans leur position actuelle qu’ils sont sûrs d’aller et de gagner, et c’est dans leur position actuelle que le chef de l’Etat est sûr d’avoir la majorité qu’il veut », a-t-il signifié.