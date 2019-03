Bénin – Impasse électorale: les députés convoqués en session extraordinaire ce lundi

Le Président de l’Assemblée nationale convoque les députés de la 7ème législature en session extraordinaire ce lundi 18 mars 2019. L’ordre du jour de cette rencontre des parlementaires montre que la résolution de l’impasse électorale autour des législatives du 28 avril 2019, telle que souhaité par le chef de l’Etat fera la priorité des échanges ce lundi à l’Hémicycle.

Le Président Adrien Houngbédji met les bouchées doubles pour réussir la mission qui lui a été confiée par le chef de l’Etat et la Conférence des présidents du Parlement. Cette mission se résume principalement à la recherche du consensus autour des modalités d’organisation des élections législatives inclusives, transparentes et apaisées. Pour atteindre l’objectif visé, Adrien Houngbédji a entrepris des démarches vers les acteurs politiques impliqués dans le processus électoral pour recueillir les propositions des uns et des autres.

Après cette étape, une réunion de la Conférence des présidents du Parlement s’est tenue ce vendredi 15 mars 2019 pour analyser les différentes propositions transmises au cabinet du premier responsable de l’Hémicycle. C’est à l’issue de ce conclave que la session extraordinaire du lundi prochain a été convoquée afin de permettre à l’ensemble des députés d’opiner sur les propositions de loi pour des élections législatives inclusives de 2019. Toutefois, il faut noter que la session extraordinaire du lundi 18 mars 2019 ne sera pas uniquement consacrée aux élections législatives du 28 avril 2019. D’autres points sont en effet inscrits à l’ordre du jour.