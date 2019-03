Bénin – Impasse électorale: la séance plénière des députés reportée à une nouvelle date

Pour rappel, les députés de la 7ème législature devraient échanger autour des cinq (05) points ci-après.

L’ordre du jour de la session porte sur les points ci-après

1 – Examen des propositions de loi pour des élections législatives inclusives de 2019 ;

2 – Examen du projet de loi portant autorisation de ratification, de raccord de prêt de Africa Growing Together Fund (AGTF) signé à Cotonou, le 18 janvier 2019, entre la République du Bénin et la Banque Africaine de Développement (BAD), dans le cadre du financement partiel du projet d’aménagement et de bitumage de la route Djougou-Péhunco-Kerou-Banikoara (209,68 km);

3 – Examen du projet de loi portant autorisation de ratification, de l’accord de prêt BAD signé à Cotonou, le 18 janvier 2019, entre la République du Bénin et la Banque Africaine de Développement (BAD), dans le cadre du financement partiel du projet d’aménagement et de bitumage de la route Djougou-Péhunco-Kèrou-Banikoara (209,68 km).

4 – Examen du projet de loi portant autorisation de ratification, de la convention de crédit signée, le 10 décembre 2018, entre la République du Bénin et l’Agence Française de Développement (AFD), dans le cadre du financement partiel du Projet de Restructuration et d’Extension du Système de Répartition et de Distribution (PRESREDI) de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) ;

5 – Examen du projet de loi portant autorisation de ratification, du contrat de financement signé par échange de lettres, le 18 décembre 2018 à Cotonou et le 19 décembre 2018 à Luxembourg, entre la République du Bénin et la Banque Européenne d’Investissement (BEI), dans le cadre du financement du projet Drainage Eaux Pluviales à Cotonou.