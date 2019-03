Bénin: Florent Couao Zotti très en colère contre la présence de Eudoxie Yao à Cotonou

L’écrivain béninois Florent Couao Zotti a dans une publication sur sa page Facebook dit ce qu’il pense de la star des réseaux sociaux et chanteuse ivoirienne Eudoxie Yao invité au Bénin il y a quelques jours.

Sur invitation de Vivance Production, la très adulée star Eudoxie Yao est venue au Bénin pour la célébration de la journée internationale de la Femme. Une initiative critiquée par certain béninois pour qui, celle qui est devenue chanteuse n’est pas un exemple à suivre. « Le sexe, dérivatif à la dépression collective? » s’est interrogé Florent Couao Zotti qui s’est visiblement insurgé contre sa venue au Bénin.

Même si la présence de la chanteuse a drainé du monde dans tous les endroits qu’elle a visité, l’écrivain béninois stigmatise une médiocrité qui devient une tare que l’on cultive partout au Bénin pourvu que l’argent qui sert de prétexte à son expression soit garanti. »Blanchie à coups de cortisone, fabriquée à coups de produits cancérigènes aux fesses et à la poitrine, elle s’affiche dans la rubrique people et revendique même la vente à la criée de ses rondeurs artificielles » peut on lire dans sa publication.

« Dans un continent où les jeunes se battent pour un idéal de vie, loin des images sclérosées de cette Afrique insouciante, vulgaire et profondément affligeante, Eudoxie Yao nous offre le portrait d’une femme superficielle, vénale, revendiquant la prostitution de luxe(!) comme une religion ». Florent Couao Zotti