Bénin: fléché pour avoir désavoué Eudoxie Yao, Florent Couao-Zotti sort de ses gonds

Lundi 18 mars 2019, l’écrivain béninois Florent Raoul Couao-Zotti a désavoué la très adulée ivoirienne Eudoxie Yao. Une plume qui a suscité de vives polémiques au point d’amener Florent Raoul Couao-Zotti à répondre à ses détracteurs.

Plus de 600 partages, 1000 réactions, et 791 commentaires, c’est la réaction suscitée par l’opinion de Florent Raoul Couao-Zotti intitulé « Le sexe, dérivatif à la dépression collective? » qui fustige la venue de Eudoxie Yao au Bénin. Dans sa déclaration, l’écrivain fustige la présence de celle qui se fait appeler « la go bobaraba »: « mais qu’elle débarque ici au Bénin, invitée par je ne sais qui, on doit s’interroger sur l’opportunité d’une telle présence dans notre pays ». Pour lui, blanchie à coups de cortisone, fabriquée à coups de produits cancérigènes aux fesses et à la poitrine, Eudoxie Yao s’affiche dans la rubrique people et revendique même la vente à la criée de ses rondeurs artificielles. A l’en croire, vulgaire et profondément affligeante, Eudoxie Yao offre à ses fans le portrait d’une femme superficielle, vénale, revendiquant la prostitution de luxe(!) comme une religion.

Florent Raoul Couao-Zotti crée la polémique…

Certains internautes ont défendu Eudoxie yao alors que d’autres saluent l’audace de Florent Raoul Couao-Zotti. « Je partage complètement votre post et la réflexion qui en découle. Même si je suis fondamentalement contre toutes formes de censures, je limiterais pour dénoncer que ce « type de femme » ne soit pas une norme et une référence de ce que doit être une vraie femme Africaine… Quelle horreur et quelle honte pour toutes les femmes ! » commente Coffi Maximin. Comme lui, Salem Bruno Dehouindji déplore la venue de Eudoxie Yao au Bénin. Par contre, Justino Jústinõ trouve que les béninois critiquent trop: « les béninois ne pensent qu’à critiquer, la personne, c’est sa vie, elle a choisi de vivre comme ça l’enchante. Même si c’est pas catholique, le goût est relatif » a t-il écrit. « La bible dit de ne pas juger, personne n’est juste, nous devrions prier pour elle afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse la délivrer de cette vie là » rappelle Olga Sadia. Et à Od Boua de la soutenir: laissez la fille là tranquille, je ne comprends pas toutes ces insultes, occupez vous de votre vie, elle vie sa vie, laissez là en paix, rihanna , Kim Kardashian et autres font graves et pourtant vous mettez les milliers de J’aime sur leurs pages. Tu n’ aimes pas Eudoxie yao, quitte sur sa page , ne fait pas de commentaire sur elle, c’est tout ».

Florent Raoul Couao-Zotti sort de ses gonds…

En réponse à ces commentaires, Florent Raoul Couao-Zotti a donné sa dernière réaction sur l’opportunité de la présence de la star ivoirienne Eudoxie yao au Bénin. Mon post sur Eudoxie Yao a fait réagir plus d’un millier de gens, à travers des interventions directes, des émoticones ou des relais de l’article lui-même » a t-il reconnu avant de s’expliquer: « Quoiqu’il s’agisse d’un sujet grave sur un personnage public, certaines réactions m’ont fait sourire, d’autres m’ont fait réfléchir quand elles ne m’ont inspiré que de la pitié. Libre à tous ou à chacun d’avoir la posture qui lui paraît à même d’exprimer son point de vue ». Mais ce que Florent Raoul Couao-Zotti n’admet pas par contre, « c’est l’analphabétisme, la vulgarité, la grossièreté de certains. Incapables de construire une phrase, arc-boutés dans les gribouillages proches de la dyslogie, les auteurs de ces incongruités ne savent sans doute pas lire ou ont perdu le chemin de l’école, ou pire, n’ont plus le sens des valeurs chères à leurs éducateurs ».

C’est pourquoi, il a décidé de se faire un sacro-saint plaisir de supprimer nombre de ses contacts, ses amis virtuels avec qui il croyait pouvoir entrer en commerce d’esprit mais qui, à l’épreuve, se sont révélés trois paliers en dessous. « Ce toilettage arrive au bon moment d’ailleurs » va t-il promettre.