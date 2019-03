Bénin: finale du tournoi « Alimatou Badarou », Sainte-Cécile FC sacré champion de la 15ème CE

Le tournoi Alimatou Badarou dans la 15ème CE du Bénin, démarré le 6 janvier dernier est venu à son terme samedi 9 mars 2019 avec les deux dernières rencontres. Le match de classement et la finale proprement dite ont été joués et on connaît désormais le quatuor de tête.

Des 16 équipes de départ qui ont commencé la course pour la première place pour remporter le trophée du vainqueur, seulement quatre comme on pouvait s’y attendre se sont retrouvées au carré d’axe final du tournoi de foot «Alimatou Badarou », initié dans la 15ème circonscription électorale du Bénin. Deux matchs ont été joués samedi au centre Sowéto de Cotonou. La première rencontre a opposé l’équipe de foot du quartier Sodjatimè à celle de Sègbéya-nord en match de classement ; et c’est ce dernier, Sègbéya-nord qui a tiré son épingle du jeu en battant son adversaire du plus petit des scores, 1 but à 0, obtenant ainsi une place sur le podium à la troisième place.

Le dernier match de ce tournoi a opposé les jeunes de sainte Cécile et ceux d’Abokicodji. La bataille a été rude et ce n’est qu’à l’issue de tirs au but, en fin de temps réglementaire, que Sainte Cécile, par deux tirs marqués contre un seul pour son adversaire, a été sacré champion remportant ainsi, le tout premier trophée du tournoi « Alimatou Badarou ». Au-delà des trophées, ballons et jeux de maillots, les quatre premières équipes sont reparties respectivement avec des enveloppes financières de 200.000f, 150.000f, 100.000f et 50.000f. Ce tournoi a été initié dans le but de rassembler la jeunesse de la 15ème circonscription électorale et de permettre un brassage autour du sport roi.

Pour rappel, le promoteur, Alimatou Badarou est membre du parti Bloc Républicain (BR) et entend aussi par ce geste, propager à la jeunesse de sa localité, les idéaux du parti. Elle a remercié les jeunes pour l’intérêt accordé à l’initiative et encouragé ses pairs politiques à promouvoir la jeunesse. Notons que plusieurs membres du bloc Républicains, Jean-Baptiste Houngue, Kader gbadamassi, Martine bankole, Oswald akpali, Virginie kloubi et des conseillers locaux de la 15ème CE, étaient venus soutenir leur camarade de lutte pour cette première édition de ce tournoi qui annonce de meilleurs moments pour les prochaines éditions.