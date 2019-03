Bénin: entre Patrice Talon et Valentin Houdé, le divorce est-il consommé?

Le courant semble ne plus passer entre le Président de la République, Patrice Talon, et son soutien indéfectible, l’honorable Valentin Aditi Houdé, Président de la Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement(D.U.D). En témoigne son absence remarquable à la rencontre du chef de l’Etat avec la classe politique qui s’est déroulée ce mercredi 06 mars 2019, au Palais de la Marina.

A l’instar des traditionnels partis politiques de l’Opposition tels que les Forces Cauris pour un Bénin Émergent (Fcbe), Restaurer l’Espoir (Re) et l’Union Sociale Libérale(Usl), la Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement (D U. D) du premier questeur de l’Assemblée nationale, l’honorable Valentin Aditi Houdé n’a pas répondu à l’invitation du chef de l’Etat à la rencontre qu’il a eue avec la classe politique. Si les autres partis politiques de l’Opposition ont justifié leur absence par un certain nombre de conditions qui ne seraient pas remplies, les raisons du boycott de la séance par la D.U.D sont jusque-là inconnues.

Aucun membre de ce parti nouvellement créé au lendemain de l’adoption de la nouvelle charte des partis politiques n’était présent à défaut de son Président. Mieux, parmi tous les partis politiques se réclamant toujours de la mouvance présidentielle mais qui ont décidé de faire cavalier seul, seule la D.U.D de Valentin Houdé était absente à cette rencontre. Etaient bel et bien présents à cette séance six formations politiques sur les dix invitées, le Parti du Renouveau Démocratique(Prd) représenté par son Président Me Adrien Houngbédji et l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn) de l’honorable, Claudine Prudencio sans oublier le Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (MOELE-Bénin) de l’ancien Syndicaliste, Jacques Ayadji.

Valentin Houdé dans l’Opposition?

Pour bon nombre d’observateurs bien avertis, le député Valentin Houdé aurait rompu ses amarres avec le pouvoir de la rupture. Ceci, depuis qu’il a décidé de ne pas adhérer aux deux blocs du chef de l’Etat à savoir l’Union Progressiste et le Bloc Républicain. Mieux, lors du dernier débat à l’Assemblée nationale relativement au budget parlementaire exercice 2019, le député de la sixième circonscription électorale n’a du tout pas été tendre avec le gouvernement et son chef. Comme les députés de l’Opposition, il avait dénoncé la vassalisation du parlement. « Je ne veux être le Klébé de personne», avait-il lancé. Cette réaction avait surpris plus d’un et témoignait déjà de ce que les relations entre les deux hommes ne sont plus au beau fixe. Cette politique de la chaise vide adoptée par la D.U.D, mercredi dernier, conforte davantage la thèse selon laquelle il n’est plus sur la même longueur d’onde que le chef de l’Etat, quand on sait que tous les autres partis de la mouvance avaient répondu à la main tendue du chantre de la rupture.

Aux dernières nouvelles, la Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement (D.U.D) sera probablement en congrès, ce week-end, pour se conformer à certaines exigences du ministère de l’intérieur. Ce sera certainement l’occasion pour l’élu de la sixième circonscription de couper court aux rumeurs persistantes sur son retrait de la barque rupture et de fixer les Béninois sur sa nouvelle orientation politique.

Confirmera-t-il ou infirmera-t-il son allégeance à l’opposition? Les heures à suivre édifieront les uns et les autres.