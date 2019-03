Bénin – Energie électrique: le premier moteur de Maria Gléta 2 en marche

Ce vendredi 15 mars 2019, le Ministre de l’Energie a procédé à la mise en service du premier moteur de la centrale thermique dual fuel 120 Mw de Maria Gléta 2. C’était à l’occasion d’une cérémonie officielle à laquelle ont assisté les autorités communales.

Le gouvernement béninois continue de mettre en oeuvre des actions pour l’autonomisation énergétique. En ce qui concerne les actions engagées du côté de Maria Gléta, les travaux de la centrale thermique dual fuel 120 Mw sont presque à terme. En attendant la finition desdits travaux pour une mise en service totale des sept (07) moteurs prévus, le premier moteur est déjà mis en marche. « Maria-Gléta 2 n’est pas un mythe, c’est une réalité. Notre pays a pris définivement son envol grâce au Président Patrice TALON qui a promis et qui a fait. Il veut que l’Énergie soit le sang qui coule dans les veines de ses concitoyens. Le PAG avance, c’est le Bénin qui avance », a déclaré le Ministre Dona Jean-Claude Houssou.

Pour Émeric Tokoudagba, Coordonnateur du projet, le dynamisme du Ministre de l’Énergie a fortement contribué à l’aboutissement des résultats escomptés. “Chaque fois qu’on donne un délai, il le revoie à la baisse et on y arrive toujours car il nous donne les voies et moyens pour y arriver. C’est vraiment encourageant. Le premier moteur a été mis en marche et chacun des six autres sera mis en service à la fin de chaque semaine afin qu’on atteigne les 120 Mw prévus ” a t- il annoncé.