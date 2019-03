Bénin – Education: plaidoyer des enfants handicapés pour leurs droits mercredi 13 mars

‘’Tirons la sonnette d’alarme’’. C’est le nom de l’initiative mondiale visant à œuvrer pour la défense et la protection des droits des enfants en situation d’un handicap. Le mercredi 13 mars prochain, à travers le monde entier, plusieurs enfants en situation de handicap donneront de la voix. Au Bénin, quatre communes seront au cœur de cette manifestation. Il s’agit des communes de Bohicon, de Bantè, de Sèmè-Podji et de Cotonou.

Plus de 5000 écoliers sont impliqués dans cette vaste campagne. L’événement consistera à amener les enfants mobilisés à faire du bruit pendant une minute à 12 heures précises à l’aide des tambourins, castagnettes, gongs, et autres instruments. Ce n’est qu’après cela que les autorités vont recevoir leurs doléances. L’objectif étant de faire savoir aux autorités à divers niveau qu’il est de leur rôle d’assurer une éducation inclusive et qualitative pour tous les enfants, en l’occurrence les enfants handicapés.

A Bohicon, c’est le maire de la ville, Luc Sètondji Atrokpo qui va recevoir le message de doléances des enfants. En sa double qualité de maire et de président de l’association nationale des communes du Bénin, il saura transmettre le message à ses collègues conseillers municipaux et communaux pour que les barrières à l’éducation des enfants en situation de handicap soient sautées. Il est à préciser que plus de 40 écoles publiques, privées et confessionnelles seront touchées par cette campagne au Bénin. Avec l’accompagnement de la fondation Liliane des Pays-Bas, le Service pour la Promotion Humaine des Sœurs Oblates Catéchistes Petites Servantes des Pauvres (SSPH/OCPSP) travaillera à ce que les directeurs d’école amènent les écoliers non handicapés à accepter leurs camarades frappés d’un handicap.