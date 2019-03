Bénin – Développement du football: 400 millions F Cfa de subventions aux clubs

Longtemps attendu par le public sportif, et les responsables de clubs, le gouvernement béninois vient en appui aux clubs des Ligues 1,2 et 3. Au total 400 millions de francs ont été mis à la disposition des clubs de football.

Ce mercredi 13 mars 2019, le ministre en charge des Sports, Oswald Homéky, a procédé à la remise des subventions de l’Etat aux clubs en championnat et à la Fédération béninoise de football (Fbf) au titre de l’année 2019. Le gouvernement a accordé à tous les clubs de Ligue 1, 2 et 3 et à la Fédération béninoise de football (Fbf), un accompagnement financier qui s’élève à un montant total de 400 millions de F Cfa, ce mercredi 13 mars à Cotonou.

Ainsi, chaque club de Ligue 1 est reparti avec 10 millions F Cfa tandis que ceux de Ligue 2 et 3 ont bénéficié respectivement de 6 millions et 4 millions de F Cfa chacun. Pour son fonctionnement, la Fédération béninoise de football a reçu une subvention de 20 millions de F Cfa.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence du président de la Fédération béninoise de football (FBF), Mathurin de Chacus, le président du Comité national olympique et sportif du Bénin (CNOSB), Julien Minavoa, les présidents des clubs (ligue 1, 2 et 3) qui animent les différents championnats nationaux, les membres du Comité Exécutif de la FBF, les supporters et la presse sportive.

A l’occasion, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Homéky, a renouvelé sa confiance au comité exécutif de la Fédération béninoise de football et a invité tous les acteurs à une union sacrée autour de l’équipe nationale qui affronte le Togo le 24 mars prochain. « Il n’y a plus d’adversaires, désormais tous les acteurs sont dans la grande famille du football béninois pour des victoires plus grandes », a-t-il déclaré.

Après avoir rappelé les nouvelles mesures fiscales en faveur du développement des activités sportives, le ministre Oswald Homéky a réitéré son engagement à apporter sa caution morale aux clubs qui souhaitent mobiliser des financements privés. « Nous sommes disposé à apporter notre caution morale pour vous aider à mobiliser des financements privés», a-t-il ajouté.

Préoccupé par la modernisation des différentes compétitions, le ministre Oswald Homéky a promis de travailler avec les responsables de clubs afin que le système de transfert des joueurs soit dématérialisé. « La liste et le contrat des joueurs avec les clubs doivent être numérisés pour une gestion optimale de la carrière des joueurs », a-t-il préconisé.

Si l’initiative est la bienvenue et appréciée par les acteurs du cuir rond, ils estiment qu’au regard des charges, le montant de la subvention ne couvrira que partiellement les besoins. Ils espèrent une amélioration du montant de la subvention pour les fois à venir.