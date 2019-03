Bénin: deux personnes condamnées pour escroquerie via internet par la CRIET

Ce lundi 25 février 2019, la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a tenu une audience correctionnelle pour statuer sur deux dossiers d’escroquerie. A l’issue de l’audience, la Cour a décidé de condamner les coupables et relaxer ceux dont la culpabilité n’a pas été établie au regard des éléments de preuve disponibles.

Les personnes impliquées dans les dossiers CRIET/2018/RP/00216 et CRIET/2018/RP/00165 enregistrés à la CRIET sont désormais fixés sur leur sort. Pour le premier dossier les mis en cause M.D. et G.E. ont été reconnus coupables et condamnés à la peine prévue par le code pénal. En effet, le premier mis en cause est un arnaqueur qui a réussi à soutirer une somme de 600.000f CFA auprès de ses victimes. Un fait qu’il a d’ailleurs reconnu à la barre. « Oui, je reconnais que je faisais de l’arnaque par le passé. J’ai commencé cette activité début de l’année 2017 et j’ai mis fin à cela vers la fin de la même année. Si mes souvenirs sont bons, j’ai gagné au total 600.000 francs CFA ce qui m’a permis de me lancer dans d’autres activités », a-t-il confessé.

Quand au deuxième prévenu, le nommé G.E, il est un caissier dans une agence de transaction et de change. Selon ses dires, il est souvent sollicité par certains clients pour des opérations de retrait d’argent grâce à sa propre carte d’identité; un service qu’il a accepté rendre durant deux mois. Pire, à l’issue d’un inventaire de routine fait par sa patronne, il a été constaté un manquant de 2.136.000 francs CFA. Un manquant que le prévenu justifie par le fait qu’il aurait vendu à crédit à des clients, contrairement aux principes de l’entreprise.

Accablés par l’analyse de leurs téléphones qui a révélé les traces de paiement d’une agence de transaction financière de la place, les deux prévenus ont été reconnus coupables et condamnés à cinq (05) ans d’emprisonnement ferme chacun; à une amende de 200.000 francs CFA et aux frais; ordonne la confiscation de leurs biens (téléphones et voiture) saisis.

Relaxe au bénéfice du doute dans le deuxième dossier…

Dans le deuxième dossier examiné par la CRIET, le prévenu E.A. est aussi poursuivi escroquerie via internet. Placé sous mandat de dépôt le 16 juillet 2018, il a été finalement fixé sur son sort. Après l’analyse des pièces du dossier, la Cour en est arrivée à la conclusion qu’il n’y a pas eu assez d’indices pour confirmer la culpabilité du mis en cause et le retenir dans les liens de la prévention. Ainsi, elle a décidé de le relaxer au bénéfice du doute.

Par la même décision, la Cour ordonne la restitution au profit du prévenu des deux (02) ordinateurs placés sous scellé N°201/GT/PN/18 du 16/07/2018 au greffe du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Porto-Novo ; met les frais à la charge du trésor public.