Bénin – deuil dans la presse: Serge Ologoudou de Atlantique Fm n’est plus

Connu par les béninois pour son émission « Bénin Cadences » de radio Atlantique Fm, le désormais ex-animateur culturel Serge Ologoudou a tiré sa révérence ce mardi 19 mars 2019. L’homme qui ne placera plus jamais un mot aux micros de la radio Atlantique Fm était également le manager du groupe Terriba.

Sa mort a suscité beaucoup de tristesse sur les réseaux sociaux. Le manager du groupe « Terriba » et promoteur du festival « Festin vocal » Serge Ologoudou est décédé ce mardi à la suite d’une courte maladie. Il s’agit d’une énorme perte dans la presse béninoise en général mais surtout dans le monde des journalistes culturels en particulier.

Serge Ologoudou a été révélé dans les années 1996 par la radio Atlantique Fm. Pendant plus de 20 ans, il a démontré son zèle et son amour pour la culture béninoise. Après une riche carrière culturelle, Serge Ologoudou dit adieu au micros et à tous les auditeurs de la radio Atlantique Fm. Sa voix ne raisonnera plus. Mais l’artiste ne meurt jamais dit on!