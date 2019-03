Bénin: des nouvelles rassurantes après l’audience accordée par Talon à la délégation de la CEDEAO

La délégation de la mission de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en mission pré-électorale depuis le Dimanche 3 Mars 2019 au Bénin, a rencontré ce 05 février dans la matinée, les forces de l’opposition conduite par les deux anciens présidents de la République.

Evaluer la situation politique nationale et le niveau de préparation des législatives du 28 Mars 2019, telle est la mission qui a conduit au Bénin depuis hier 3 Mars, une délégation de la CEDEAO. Pendant trois jours, la délégation va engager des discussions avec les différentes institutions impliquées dans l’organisation des élections et avec les acteurs politiques béninois. Cette mission d’évaluation des préparatifs des élections par la CEDEAO, vise à maintenir un climat de paix, de participation inclusive et de transparence démocratique, avant, pendant et après les élections.

Ainsi, après la journée de ce Lundi 4 Mars 2019 où la délégation a rencontré le ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, le ministre de la justice, de la législation et des droits de l’homme et le président de la cour constitutionnelle, la vice-présidente de la CEDEAO et le général Francis Béhanzin, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité ont rencontré ce mardi matin, les forces de l’opposition conduite par le président Nicéphore Soglo et le président Boni Yayi au domicile de l’ancien président-Maire.

A l’issue des échanges, la délégation de la CEDEAO s’est confiée aux journalistes de la presse locale. L’essentiel à retenir de la rencontre avec le chef de l’Etat est que les échanges sont rassurants à en croire la vice-présidente de la CEDEAO qui sera appuyée par le général Francis Béhanzin qui affirme que le chef de l’Etat a fait la promesse d’une élection inclusive.