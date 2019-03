Bénin – crise pré-électorale: des observateurs de l’ONU bientôt sur le territoire?

La République du Bénin est en pleine crise électorale. La situation tendue qui prévaut depuis quelques semaines ne rassure pas la communauté internationale qui dépêche des émissaires dans le pays pour s’informer de l’organisation des législatives prochaines. Après la délégation de la mission de la cedeao, des observateurs de l’onu sont annoncés.

La classe politique béninoise ne s’entend pas sur le processus électoral en cours. Cette situation conflictuelle s’est accentuée avec la présentation par la commission électorale nationale autonome (cena) de la liste définitivement retenue pour le compte des législatives du 28 Avril 2019. Joint le week-end dernier par un organe de la place, le secrétaire général du parti restaurer l’espoir estime que le Bénin est déjà en crise.

Aux dires de l’honorables Guy Mitokpè, l’appel du chef de l’état, le président Patrice Talon à la classe politique pour rechercher de façon consensuelle la voie pour sortir de l’impasse est déjà l’expression de l’existence d’une crise. En effet, pour le jeune député, il n’y a pas à tourner autour du pot, le Bénin est en crise pré-électorale. C’est d’ailleurs cette situation de crise, précise-t-il , qui a justifié la présence dans notre pays d’une délégation de la cedeao même si cette délégation, rappelons-le, a circonscrit le sens de sa présence sur le sol béninois.

En effet, selon la délégation conduite par la vice-présidente de la cedeao et par le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, le Général Francis Béhanzin, la mission au Bénin s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité régionale qui fait obligation à la commission d’assister les 15 Etats membres organisant des élections. Aux dires du député, une mission de l’onu se préparerait à venir au Bénin toujours par rapport aux difficultés que le pays rencontre actuellement pour une élection inclusive, transparente et apaisée.