Bénin – crise electorale: l’opposition disqualifie Adrien Houngbedji des pourpalers

Les forces de l’opposition ont tenu ce jour jeudi 14 mars 2019, un point de presse au siège du parti « Restaurer l’Espoir » pour exiger la démission et l’arrestation des membres de la commission électorale nationale autonome (CENA) pour violation de leur serment.

La mission confiée par le chef de l’Etat pour une sortie de crise politique a du plomb dans l’aile. Les forces de l’opposition ont tenu ce jour Jeudi 14 Mars 2019, un point de presse au siège du parti Restaurer l’Espoir. Dans leur déclaration lue par le secrétaire général du parti « RE », l’honorable Guy Mitokpè, l’opposition exige des clarifications sur les différentes irrégularités constatées sur les dossiers de candidature du bloc républicain et du parti union progressiste; des irrégularités qui se présentent comme suit:

Diverses notes et observations de synthèses attestent de ce que: la procuration produite dans le dossier de M. Gnasunou Aristide ne porte mention du nom d’aucun mandataire; la procuration produite par M. Abdul Razack FEFEFE, ne porte aucune signature; la déclaration de candidature de l’Union progressiste ne mentionne pas son nom et porte la signature du dénommé Eric Sangan qui ne justifie pas d’avoir une procuration pour signer cette déclaration. Sans oublier que le logo manquant au dossier de l’Union progressiste a été introduit au dossier postérieurement. Ces différentes irrégularités et bien d’autres doivent être clarifiées par les membres de la CENA, ont martelé les conférenciers qui martèlent que le peuple béninois veut savoir la vérité.

Les forces de l’opposition exigent donc la démission et la poursuite des membres de la CENA pour violation de leur serment. Elles estiment par ailleurs que le président Adrien Houngbédji est disqualifié pour conduire les discussions demandées par le chef de l’Etat parcequ’il est d’une part complice de ce qui se passe aujourd’hui et d’autre part, il ne peut pas être juge et partie. Elles exigent que la médiation soit conduite par des médiateurs de la CEDEAO pour que l’organisation des élections soit effectivement inclusive et crédible.