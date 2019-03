Bénin – Convocation de Houngbédji: ce que pense l’Opposition

Lors d’un point de presse animé ce mardi 12 mars 2019 au siège du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE), les Forces politiques de l’opposition n’ont pas passé sous silence la convocation de Me Adrien Houngbédji, Président de l’Assemblée Nationale à la Brigade criminelle dans une supposée affaire de “recels de documents confidentiels”.

Dans leur déclaration lue par l’honorable Atchadé Nourénou, les forces politiques de l’Opposition dénoncent l’acharnement dont serait victime le Président de l’Assemblée Nationale, Me Adrien Houngbédji depuis qu’il a révélé des traitements de faveur au profit des deux partis du chef de l’Etat, Patrice Talon. “Nous venons d’avoir la preuve qu’à la Cena, il s’est passé effectivement beaucoup de tripatouillages, que les deux groupes, Union Progressiste et Bloc Républicain, tous deux créés et entretenus par le Chef de l’Etat, Patrice Talon, ont eu des traitements de faveur de la part de la Cena”, s’indignent-elles.

Selon elles, les révélations du Prd prouvent à suffisance que les deux blocs de la mouvance n’ont jamais eu de dossiers à jour mais ont profité des traitements de faveur, à la limite “de la tricherie et de la magouille”. “Fuyant l’évident, c’est à Me Adrien Houngbédji qu’on s’en prend, en le mettant sous convocation pour ce jour, mardi 12 mars 2019. Il lui aurait été demandé de révéler la provenance desdits documents sans se préoccuper de ceux qui sont impliqués dans le faux”, regrette l’Opposition.

Elles pensent que la Cour constitutionnelle ferait mieux de rechercher l’authenticité des pièces au lieu de leur provenance. “Les membres de la Cena ont-ils réfuté ces documents? N’ont-ils pas reconnu leurs signatures au bas desdits documents?. Est-il anodin que dans la nuit du 04 mars, veille de la délibération de la Cena, certains membres de l’institution aient rendu visite au Chef de l’Etat, selon les propos du Président Candide Azannaï?”, s’interrogent-elles.

L’Opposition plaide pour le renforcement de la Cena

Aux yeux des forces de l’Opposition, la Commission électorale nationale autonome (Cena) n’est plus crédible pour conduire en toute impartialité le processus électoral au Bénin. “Si seulement pour la validation des listes, la Cena se compromet à ce point, qu’en sera-t-il quand il s’agira des élections proprement dites, de la collecte des résultats et de la proclamation …”, s’inquiètent-t-elles. Face à cette situation, elles invitent toute la classe politique, la société civile et les partenaires au développement, à prendre à cœur ce problème en trouvant un mécanisme pour renforcer la Cena et veiller à la crédibilité des prochaines législatives. Pour finir, elles appellent les forces vives de la Nation à s’unir pour la sauvegarde des acquis démocratiques.