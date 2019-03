Bénin: la commune des Aguégués bientôt sortie de la précarité

L’une des grandes décisions du conseil des ministres de ce mercredi 20 mars 2019 est l’appui à la commune des Aguégués pour la réalisation des infrastructures d’assainissement de base et de désenclavement. Après une étude diligentée par le gouvernement, il se révèle que cette commune lacustre de la vallée de l’Ouémé souffre d’un manque criard d’infrastructures de base.

Selon le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi 20 mars 2019, le gouvernement béninois a diligenté une étude de faisabilité après la descente des équipes pluridisciplinaires qui ont confirmé l’urgence d’une intervention du gouvernement pour sortir la commune des Aguégués de la précarité dans laquelle elle est plongée depuis des décennies.

Prenant acte des résultats de cette étude, le gouvernement a élaboré un projet à deux volets. Dans le premier volet, il sera question de la construction et de la réhabilitation des dizaines de lieux d’aisance et ensuite construire des infrastructures routières surtout l’aménagement des voies de déserte d’une longueur de 13.6 km (Agbodjedo-Akodji et Kodjizoun-Akodji). Aussi, le gouvernement a prévu la construction et la réhabilitation de plusieurs dalots pour rendre plus facile la libre circulation des personnes et des biens dans cette localité.

Il faut noter que la commune des Aguégués est à moins de 30 mn de l’embarcadère de Djassin par barque motorisée et à environ 1 h 35 mn par pirogue.

Pour rappel, la commune lacustre des Aguégués est un ensemble d’îlots d’accumulation alluviale logé dans la partie basse du fleuve Ouémé submergé par les crues de 3 à 5 mois. Elle est située au nord par les communes de Dangbo et d’kpro-Missérété, au sud par le lac Nokoué et la commune de Sèmè-Kpodji, à l’est par la lagune de Porto-Novo et à l’ouest par le lac Nokoué et la commune lacustre de Sô-Ava. Deux ethnies y vivent à savoir les Toffinous et les Ouémènous.