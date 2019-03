Bénin: campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole lancée à Allada

L’école publique d’Allomey dans la commune d’Allada a abrité ce lundi 04 mars, le lancement officiel de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole avec la supplémentation en vitamine A.

Lancé par le ministre en charge de la santé Benjamin Hounkpain , la cérémonie s’est déroulée en présence du ministre en charge de l’enseignement maternel et primaire, Soulemane Karimou, du représentant de l’organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’UNICEF, docteur Jean-Pierre Baptiste, du préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral, Jean-Claude Codjia, du maire de la commune d’Allada, Michel Acléhinto et des populations de la commune d’Allada.

Pendant une semaine que va durer cette campagne, plus de 5.142.466 enfants âgés de 9 mois à 14 ans révolus sur l’ensemble des douze (12) départements sont prévus pour être vaccinés, a déclaré, le représentant de l’OMS et de l’UNICEF, docteur Jean-Pierre Baptiste. Pour lui, après le paludisme, les diarrhées et les infections respiratoires, la rougeole maladie virale très contagieuse continue d’être l’une des principales causes de décès des enfants, malgré l’existence d’un vaccin simple, efficace et bien toléré,

Toutefois, il précise que les efforts fournis par les pays africains et les partenaires, dans le cadre du plan stratégique d’élimination de la rougeole initié conjointement par l’OMS et l’UNICEF ont permis à l’Afrique d’aboutir à une réduction de plus de 92% des décès liés à la rougeole en 2008. Mais, en raison des baisses de performances notées ces dernières années dans la plupart des pays pour la vaccination systématique, une résurgence est notée pour les cas de la rougeole. Pour cela, l’OMS a enregistré en 2017, au plan mondial, une augmentation des cas de rougeole de 30% par rapport à l’année 2016 avec 110.000 décès dus à la rougeole. Aussi, il ajoute que les cas confirmés de rougeole sont passés du simple au double de 2016 à 2017 pour être multipliés par 7 en 2018 avec 305 cas confirmés au laboratoire, en raison des multiples foyers épidémiques qu’a connu le pays.

Le ministre de la santé, professeur Benjamin Hounkpatin rassure que tout est mise en œuvre pour que la campagne connaisse un succès éclatant. Pour son collègue de l’enseignement maternel et primaire, Soulemane Karimou, tous les responsables des écoles maternelles et primaires seront instruits aux fins de mobiliser les enfants pour la réussite de cette campagne.

De même, le préfet et le maire d’Allada ont rassuré le ministre de la réussite de cette campagne de vaccination dans la commune d’Allada et dans les départements de l’Atlantique-Littoral en général. Autorités et la population satisfaites de cette initiative, ont remercié le chef de l’Etat et les différents partenaires techniques et financiers. Ce lancement a pris fin par la vaccination de quelques enfants et élèves de ladite commune.