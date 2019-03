Bénin: après son limogeage, Joël Allagbé fait son bilan et annonce un nouveau défi

Emeric Joël Allagbé a été limogé vendredi 15 mars 2019 de ses fonctions de chargé de mission du Président de l’Assemblée, Me Adrien Houngbédji. Au lendemain de ce limogeage par décision N°2019-11/AN/PT, le désormais ancien chargé de mission du président de l’Assemblée Nationale a dans une publication sur les réseaux sociaux fait quelques clarifications.

Emeric Joel Allagbé est rempli de gratitude pour le président Adrien Houngbédji et ne le cache pas même après son limogeage qui suscite de vives polémiques. Dans une publication sur les médias sociaux samedi 16 mars 2019, il a fait son bilan au poste de chargé de mission en attendant que la décision ne lui soit notifiée. « J’ai appris via les réseaux sociaux que le président de l’Assemblée nationale a mis fin à mes fonctions de chargé de mission, un poste auquel j’ai été promu il y a juste un peu plus d’un an » a t-il expliqué. Pour Joel Allagbé, pendant les douze derniers mois, il a eu le privilège de servir avec foi, dévouement, abnégation et surtout loyauté, la deuxième personnalité du Bénin. « Oui, avec loyauté ! J’ai certainement failli ou manqué parfois de combler convenablement les attentes du chef. C’est possible. C’est même normal quand on sait qu’aucune oeuvre humaine ne saurait être parfaite » a t-il précisé. A en croire son message, le plus important, est qu’il a toujours été animé de bonne foi. « Peut-être que j’ai parfois été aussi plus royaliste que le roi, au regard de mon engouement et des ambitions que je nourri pour notre famille politique. Ça m’apprendra » va t-il reconnaître.

Émeric Joël Allagbé s’est permis dans son message de rendre un hommage particulier au leader charismatique (me Adrien Houngbédji Ndlr) qui a eu l’amabilité de lui donner l’occasion de faire une expérience aussi prestigieuse. « Ce n’était pas évident. C’est pourquoi mon coeur est rempli de gratitude pour le président Adrien Houngbedji. Je lui serai toujours reconnaissant » peut on lire dans son message. Émeric Joël Allagbé, le désormais ancien chargé de mission du président de l’Assemblée Nationale a annoncé son nouveau défi: « mon prochain défi sera donc de redoubler d’ardeur pour passer en classe supérieure. Et c’est là que je vous donne rendez-vous. »