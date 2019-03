Bénin: après Djogbénou, l’émissaire de l’ONU au domicile de Nicephore Soglo

Monsieur Chambas Mohamed IBN, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel en République du Bénin dans le cadre des législatives 2019 a rencontré dans l’après midi du 19 mars, les anciens chefs de l’Etat.

Après l’audience que lui a accordé le professeur Joseph Djogbénou, président de la cour constitutionnelle, Monsieur Chambas Mohamed IBN, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unis pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel a poursuivi son périple avec la rencontre avec les anciens chefs d’Etat Nicéphore Soglo et Yayi Boni. L’objectif comme au niveau de la cour constitutionnelle reste le même. Monsieur Chambas Mohamed IBN est venu au Bénin pour écouter les différentes personnalités impliquées dans le processus électoral en vue de la désignation des députés de la huitième législature.

Au cours de l’audience avec le président Maire Nicéphore Soglo, l’émissaire de l’ONU a plaidé pour des législatives inclusives le 28 avril prochain. Une élection qui suscite une tension entre les partis de la mouvance et les opposants qui se sentent exclus du processus. Pour Mr CHAMBAS, sa présence au Bénin vise à exprimer le soutien de l’ONU et de la communauté internationale à tous les efforts visant à consolider et à renforcer la démocratie dans le sens du dialogue inclusif. Il a exprimé son optimisme sur le fait que la tenue d’élections libres, crédibles et pacifiques au Bénin renforcerait sa position de leader et consoliderait la démocratie en Afrique de l’Ouest. Il a souhaité que toutes les personnalités impliquées dans ce processus donnent le meilleur d’eux pour que tout ce déroule normalement.