Bénin: Amir renonce à un face à face et tacle « méchamment » Roccah le Caméléon

Depuis quelques jours, le torchon brûle entre les rappeurs béninois, Mohamed Traoré alias Roccah le Caméléon et Amir El Presidente. Pour calmer les ardeurs et savoir le plus méritant, le promoteur culturel Franck Senou a proposé l’organisation d’une soirée face à face entre Blaaz et Adinon, Amir et Roocah.

Il n’y aura pas de face à face entre Roccah le Caméléon et Amir, c’est ce qui ressort de la réaction de Amir en réponse à la proposition d’un affrontement entre Roccah le Caméléon et lui. «Je ne sais pas par où commencer mais je tiens à vous dire que je ne suis pas en clash avec Roccah. Pour ceux qui n’ont pas compris ce que je disais, je n’ai aucun intérêt à être en clash avec quelqu’un qui est en dessous de moi en termes de talent, de carrière, de finance» a répondu Amir reçu sur l’émission « My Addictive Talks Show » de Océan Fm.

Entre égoïsme, et honneur, Amir ne s’est pas empêché de tacler à nouveau Roccah: « Je vais aller m’asseoir avec Roccah pour faire un clash avec lui, alors qu’il a quelques années, j’étais son producteur. Je lui payais son appartement, son studio, ses clips, de quoi manger. Ça n’a aucun sens les gars, je ne sais pas du tout de quoi on parle… Vous voulez que je parte en clash avec quelqu’un qui n’a pas de carrière. J’ai rien contre Roccah, je m’en fous totalement de ce qu’il fait».

La brouille entre Amir et Roccah a vu le jour lorsque le premier sur la même émission a avoué avoir vu le second en train de prendre Zem (taxi moto) alors que lui était dans sa Mercedes ML. Suite à ce tacle la réponse de Roccah ne s’est pas faite attendre: « L’histoire de ML ou de zém là, moi ça m’engage, j’assume, Je peux prendre zém comme je veux, c’est mon problème. » a t-il répondu à Amir avant de poursuivre: « Une voiture ML de ta go que tu prends pour aller te balader, Amir fait quoi, il vit encore sous le toit de ses parents, il fait quel boulot? la musique nous savons tous que ça ne paie pas ici, il va encore faire deux enfants à l’enfant d’autrui ».