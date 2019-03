Bénin – affaire de Zém avec Roccah: Amir évoque « une anecdote bien réelle »

Alors que sa brouille avec le rappeur Roccah Le Caméléon prend de l’ampleur, le rappeur béninois Amir membre du groupe CCC, a tenu a expliqué ses propos jugés déplacés.

Il y a quelques jour Amir indiquait sur l’émission « My Additicte » de Océan Fm, avoir vu Roccah Le Caméléon, ancien membre du label CCC dont il est le président entrain de prendre Zém alors que lui était dans sa Mercedes ML. En réponse à ce tacle, Roccah a dans une publication sur Facebook livré la vraie provenance de la voiture ML. Et ce fût le début d’une brouille sans précédent entre deux anciens meilleurs amis. En effet, sur leur page Facebook, ces derniers s’attaquent en permanence. Pendant ce temps, Roccah Le Caméléon a lancé deux singles en 10 jours et Amir annonce un retour triomphal sur la scène musicale.

Amir s’explique

Taclé par les fans et traité de fils de riche sur les réseaux sociaux, pour s’être moqué de quelqu’un qui prend zém, Amir a voulu s’expliquer sur la fameuse histoire de ZEM. « Vous savez, moi je fais de la musique, ça là je gère, mais les susceptibilités, les interprétations de tout un chacun, désolé mais ce n’est pas ma responsabilité » dit il dans une publication sur Facebook. « À aucun moment, je n’ai dit que prendre un Zem était un synonyme d’échec ou tout autre interprétation farfelue qu’on a donnée à ma phrase. Dans ma vie, j’ai évidemment bien zemé (taxi moteur) comme tout béninois qui se respecte et si j’en ai encore besoin je le ferai sans aucun soucis! Donc arrêtez-moi vos histoires, le français est simple ».

« Il était jaloux de Mutant et Adinon »