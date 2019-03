Bénin: Adinon Le Nerveux sollicite un combat d’homme à homme avec Blaaz

Au lendemain de la publication de la messe d’enterrement du rappeur béninois Blaaz qui séjourne depuis quelques semaines en France, la réaction de Adinon Le Nerveux résidant également en France ne s’est pas faite attendre.

Dans une vidéo diffusée sur Facebook, Adinon Le Nerveux, chanteur béninois a fait quelques recommandations à Blaaz. “Blaaz, quitte internet, vas chercher de l’argent et tu vas te faire respecter, tellement tu n’as plus de l’argent”, peut-on écouter dans sa vidéo de 2mn 59 secondes.

Pour lui, tout le monde sait que Blaaz est fini, et n’as plus de carrière.. Mieux, il le compare au chanteur béninois Fanicko: “ce qu’il te faut, c’est de l’argent… Nous ne jouons plus dans le même club, tu n’as plus de valeur, le respect est mort, regarde Faniko”. Pour régler le différend une fois pour de bon, Adinon préfère abandonner les clashs au profit d’un combat d’homme à homme. “Cherches à me voir, portes des couilles et cherches à me voir, on va jouer ça entre homme”.

Il est à noter que cette vidéo publiée par Adinon a été supprimée de la page de l’artiste. Toutefois, elle est toujours disponible sur la plate forme My Addictive.