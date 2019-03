Aya Nakamura enceinte, tabassée, rouée de coups … de terribles révélations et des photos dévoilées !

Aya Nakumara rencontre un immense succès avec son deuxième album studio, Nakamura. Sorti le 2 novembre 2018, le disque porté par les tubes Djadja, La Dot et Copines a été certifié Double Platine, pour plus de 200.000 équivalents ventes (physiques, téléchargements et streaming). Mais côté cœur, c’est bien plus compliqué. La chanteuse, qui vivait une histoire d’amour depuis plusieurs mois avec le rappeur Niska, a mis fin à leurs relations.

Le blogueur Aqababe vient d’annoncer la rupture entre Aya Nakamura et Niska. Violemment, le rappeur l’aurait frappée au visage. De nombreuses vidéos et photos viennent attester les dénonciations, des témoignages de plusieurs proches aussi.

Aya aurait décidé de rompre parce qu’elle était victime de violences conjugales de son doudou pas aussi doux que ça ! “Niska frappait Aya pour un oui ou pour un non, elle encaissait, prenait sur elle jusqu’au jour où elle a craqué et a décidé de le quitter”, laisse entendre Aqababe sur Instagram qui a dévoilé plusieurs snaps du couple et des photos où on apercevait Aya défigurée, les yeux enflés.

Plusieurs fans ont cherché à en savoir plus et ont pu parler à la chanteuse sur les réseaux sociaux, qui s’est confiée sur cette histoire douloureuse. Sur Instagram, un internaute a répété à Aya Nakamura ce que les rumeurs disaient sur Niska : « Il couchait avec Aya, elle est tombée enceinte, et il l’a tabassée pour qu’elle avorte, rouée de coups et tout. C’est pourquoi elle a annulé la sortie du clip « Sucette » et qu’elle a coupé les ponts avec lui. » Ce a quoi la chanteuse a répondu : « Ce n’est pas tout à fait ça mais oui, je me suis fait niquer. » Et l’histoire ne s’arrête pas là !

Aya nakamura a enfin révélé la cause de sa rupture avec niqka sur insta.. les gars je suis tellement mais tellement triste qu’elle ai du endurer ça .. envoyez lui tout l’amour possible sur les réseaux, elle mérite ❤️ @AyaNakamuraa We love u✨✨ — Stellah (@stellariahi) March 6, 2019

ooooh Niska y a dos d'âne sur mon visage Niska,j'suis plus ta go Niska un coup de poing épuis tu as dead sa 😂😂😂@AyaNakamuraa pic.twitter.com/syMQEYkal8 — 🇨🇮P'titNoussiD'Attécoubé🇨🇮 (@__Mr_Vianss__) March 7, 2019

Populaire en France mais aussi en Belgique et aux Pays-Bas, Nakamura a reçu deux nominations aux Victoires de la Musique dans les catégories « album de musiques urbaines » et « chanson originale ».