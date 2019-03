AS Roma: Monchi quitte officiellement son poste de directeur sportif

Et il n’est pas le seul à avoir été sacrifié.

En effet, Monchi, le fameux directeur sportif espagnol a vu l’aventure prendre fin de façon officielle ce vendredi. Par le biais d’un communiqué, l’AS Roma a ainsi commenté : « L’AS Roma et le directeur sportif Ramon Rodriguez Verdejo, plus communément appelé Monchi, peuvent confirmer que les deux parties sont parvenues à un accord mutuel visant à mettre rapidement un terme à leurs relations professionnelles. Le club aimerait remercier Monchi pour son travail au club. »

AS Roma and Monchi have mutually agreed to bring an early end to their professional relationship.

Monchi: "I would like to thank president Pallotta, the club’s management, staff, players and fans for their support during my time at the club."

— AS Roma English (@ASRomaEN) March 8, 2019