Après deux ans d’idyle, Jennifer Lopez dit « oui » à Alex Rodriguez (photos)

La chanteuse Jennifer Lopez, a annoncé dans une publication instagram son mariage avec Alex Rodriguez après deux ans d’idyle.

Jennifer Lopez, future mariée? C’est la substance de sa publication qui officialise ses fiançailles. Un cliché qui dévoile l’annulaire gauche de l’actrice et chanteuse de 49 ans assorti d’une énorme diamant. De son côté, Alex Rodriguez a également posté le même cliché qui officialise leurs fiançailles sur Instagram, ce samedi 9 mars, après deux ans de relation. «Elle a dit oui », peut on lire en légende de la publication de l’ancien joueur de Baseball professionnel alors que la chanteuse (mais aussi danseuse, actrice et productrice) de 49 ans, s’est contentée de quelques émojis en forme de cœur.

En commentaire de la publication de son fiancé, la chanteuse a laissé huit cœurs. Son poste a recueilli 3,75 millions de mentions « j’aime », dont celles de Paris Hilton et Kourtney Kardashian.

Pour rappel, actuellement productrice et juge de l’émission World of Dance diffusée par la chaîne NBC, Jennifer Lopez a été mariée à trois reprises, avec Ojani Noa, avec le danseur Cris Judd et avec le chanteur Marc Anthony avec lequel elle a des jumeaux âgés maintenant de 11 ans. Elle a également eu une relation très médiatisée avec l’acteur Ben Affleck.