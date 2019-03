Antoine Griezmann encore humilié et renvoyé de la « table de Cristiano Ronaldo »

Grosse déception d’Antoine Griezmann après l’élimination de l’Atlético par la Juventus. Malgré sa victoire, la saison dernière, en Ligue Europa avec l’Atlético Madrid, et un titre de champion du monde avec les Bleus, Antoine Griezmann n’ira pas loin cette année dans la conquête de la Ligue des champions. Un obstacle appelé CR7 ne lui donnera pas l’occasion …

En pleine course pour le Ballon d’Or, Antoine Griezmann, expliquait être à « la même table que Messi et Ronaldo ». Mais l’attaquant français aura vite à se mettre de sa désillusion et sa folie de grandeur. Après la bonne leçon d’humilité donnée par Lionel Messi en novembre dernier, lors du match entre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid, Cristiano Ronaldo enfonce cette fois-ci le clou et impose le silence à « Grizou ». Unique, monstrueux, un extraterrestre… Cristiano Ronaldo a démontré, mardi 12 mars, qu’il était à une table que l’attaquant français ne pouvait approcher. Cette prestation livrée par le Portugais contre les fantômes des Colchoneros resyera historique.

Les Turinois ont renversé une situation très défavorable avec cette défaite 2-0 à l’aller, d’autant plus avec un rival pareil en face, et obtiennent leur ticket pour les quarts de finale ! Cristiano Ronaldo, auteur d’un triplé, a été le principal artisan de la victoire de la Vieille Dame.

L’ancien du Real Madrid a encore dégoûté son ancien ennemi, l’Atlético Madrid du prétentieux Français, avec deux buts de la tête (27e, 49e), puis un penalty parfaitement exécuté en fin de rencontre (86e).