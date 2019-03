Ali Bongo remercie Mohamed VI pour son hospitalité et annonce son retour au Gabon (Officiel)

Ali Bongo, le président Gabonais va rentrer au pays samedi 22 mars, après environs 5 mois de maladie qui a été à l’origine d’une absence prolongée du territoire gabonais. Une information rapportée par son cabinet jeudi.

Le président Ali Bongo « quittera le Maroc pour rentrer au Gabon le samedi 23 mars », a déclaré le porte-parole de la présidence Ike Ngouoni dans un communiqué. Le communiqué se poursuit et indique que le président «est ravi de retourner parmi ses compatriotes … et souhaite adresser ses plus chaleureux remerciements … au roi du Maroc, Mohammed VI, pour son excellent accueil et son incomparable soutien tout au long de son séjour ».

Bongo en pleine forme?

Il va sans dire que cette fois Ali bongo 60 ans, victime en Arabie Saoudite, d’un AVC le 24 octobre dernier, est entièrement rétabli ou dans la mesure du meilleur et donc, va rentrer définitivement au Gabon. Cette nouvelle intervient alors que dans le pays, les voix s’élèvent pour réclamer la déclaration de la vacance du pouvoir. Acteurs politiques et membres de la société civile ont indiqué que le président n’était plus capable de diriger le pays. Son retour apportera une accalmie dans ce pays d’Afrique centrale qui semble au bord du précipice avec l’absence du commandant en chef, même si le gouvernement indique que tout se passe bien.

Rentré que deux fois en 5 mois

Bongo n’est rentré que deux fois depuis son AVC, restant moins de 48 heures à chaque fois, bien que le gouvernement ait insisté sur le fait qu’il se portait bien. À la fin du mois de février, Bongo a dirigé une réunion du cabinet au cours de laquelle plusieurs nominations ont été annoncées et plusieurs proches collaborateurs licenciés, bien qu’aucun média n’ait été présent à la cérémonie. Bongo a pris ses fonctions après les élections de 2009 qui ont suivi le décès de son père, l’ancien président Omar Bongo, entré en fonction en 1967.