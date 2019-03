Algérie : Une pancarte exacerbée de Bouteflika à la UNE des manifestations

Du rap au solo, les manifestants anti-Bouteflika, font également recours aux pancartes, pour se faire entendre. Ce, depuis l’annonce de la candidature du président Abdelaziz Bouteflika aux prochaines élections présidentielles prévues pour le 18 avril prochain.

Alors que le président Abdelaziz Bouteflika est «sous menace vitale permanente en raison de la dégradation de ses réflexes neurologiques» et séjourne à l’hôpital universitaire genevois depuis le 24 février, sa pancarte est utilisée par les manifestants qui s’insurgent contre son cinquième mandat. Du sud au nord via l’est à l’ouest du pays, les manifestations battent le recours tous azimutes. Le peuple, semble ne plus vouloir de son vétéran âgé de 82 ans, au perchoir de la présidence. Les manifestants l’illustrent bien à travers une pancarte représentant le président Bouteflika se déplaçant en fauteuil roulant. Sur la pancarte, on pourrait voir une croix rouge sur la représentation artistique du président Bouteflika : synonyme d’un « NON » ferme à un coup de force du 5ième mandat.

Cependant, le gouvernement du président Bouteflika ne compte pas renoncer à sa candidature à la prochaine présidentielle. Il y va tout droit, contre vent et marrée dans l’espoir de décrocher un nouveau bail de 5ans au sommet de l’Etat, dans un atmosphère délétère à la santé du chef de l’Etat.