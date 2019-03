Algérie: les manifestants rejettent l’offre de Bouteflika et continuent les mouvements

Des milliers d’Algériens ont pris part à de nouvelles manifestations dans la capitale et dans d’autres villes, appelant le président Abdelaziz Bouteflika à se retirer et rejetant son offre de ne pas épuiser son mandat après l’élection d’avril.

Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans les villes algériennes lors de la plus grande manifestation depuis le printemps arabe de 2011, appelant Bouteflika, âgé de 82 ans, à ne pas soumettre de documents électoraux pour l’élection du 18 avril. Les papiers ont été déposés dimanche. Mardi, des centaines d’étudiants ont manifesté dans des villes telles que Constantine, Annaba et Blida. Les manifestations semblent manquer de leadership et d’organisation dans un pays toujours dominé par les vétérans de la guerre d’indépendance de 1954-1962 contre la France, y compris Bouteflika. Mais les troubles constituent toujours le plus grand défi pour le dirigeant malade et l’élite dirigeante composée du parti au pouvoir, des hommes d’affaires, de l’armée et des services de sécurité.

Bouteflika, au pouvoir depuis 20 ans, n’a pas pris la parole en public depuis qu’il a été victime d’un accident vasculaire cérébral en 2013. Les jeunes Algériens qui sont à l’avant-garde des manifestations veulent une nouvelle génération de dirigeants et ont peu d’attachements à la vieille garde. Après une décennie d’insurrection islamiste, où Bouteflika a écrasé au début de son règne, les Algériens ont généralement toléré un système politique laissant peu de place à la dissidence en tant que prix à payer pour une paix et une stabilité relative. Mais la population majoritairement jeune de l’Algérie, près de 70% des moins de 30 ans, milite pour des emplois, de meilleurs services et la fin de la corruption généralisée dans un pays qui compte parmi les plus grands producteurs de pétrole d’Afrique.