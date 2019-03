Algérie: les Etats-Unis apportent leur soutien aux manifestants

Alors que les manifestations font rages en Algérie contre un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika, les Etats-Unis ont apporté mardi O5 mars, leur soutien aux manifestants.

« Les Etats-Unis soutiennent le peuple algérien et son droit de se réunir pacifiquement », a déclaré aux journalistes le porte-parole du département d’Etat américain Robert Palladino. Il a indiqué que les USA suivent de près les événements qui se déroulent en Algérie et qu’ils continueraient à le faire. Des dizaines de milliers de manifestants sont sortis dans les rues de ce pays d’Afrique du nord pour demander le retrait de la candidature de Bouteflika, 81 ans, au pouvoir depuis environ 20 ans. Des mouvements d’humeurs qui résultent aussi de la stagnation économique du pays avec plus de la moitié des jeunes de moins de 30 ans au chômage.

La police a été déployée mardi dans le centre de la capitale, où les manifestations sont interdites depuis 2001. Le site internet de la TSA a rapporté des manifestations similaires dans les deuxième et troisième villes algériennes, Oran et Constantine, ainsi que dans d’autres villes et villages. « Hé Bouteflik , il n’y aura pas de cinquième mandat », ont scandé des étudiants dans le centre-ville d’Alger, rapporté par un journaliste de l’AFP.